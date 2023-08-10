Лазерным оборудованием столичного производства оснастили брянское предприятие

Столичная компания – резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» поставила 20 конвейерных граверов производителю профиля ПВХ и подоконной доски из Брянска. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, с его помощью будет производиться маркировка изделий.

Овчинский рассказал, что после ухода с российского рынка западных компаний, производящих каплеструйные принтеры, брянское предприятие столкнулось с трудностями в изготовлении продукции, из-за чего было принято решение сменить способ нанесения маркировок с печати на гравировку.

«Так, компания «ЛАССАРД» поставила в Брянск 20 лазерных граверов для этих целей», – пояснил глава департамента.

По словам гендиректора «ЛАССАРД» Олега Нефедова, этот лазерный комплекс позволил оптимизировать производственный процесс как с экономической, так и с производственной точки зрения, так как при использовании лазера потребителю нужно лишь менять линзу и защитное стекло.

В апреле 2023 года предприятие начало работать на территории ОЭЗ «Технополис Москва». Продуктовая линейка компании сегодня включает свыше 20 видов оборудования, производственные мощности позволяют выпускать более 400 изделий в год

