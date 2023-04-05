Команда из Москвы победила в первом в этом году хакатоне серии Tender Hack

Определены победители первого в этом году хакатона серии Tender Hack. Соревнование собрало в Санкт-Петербурге 116 российских аналитиков и разработчиков, объединенных в 27 команд. Они представляли Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск.

Участники хакатона создавали сервис персональной статистики организации предпринимателя на Портале поставщиков. Лучший проект будет рассмотрен для внедрения на ресурсе, рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.

«Разработчикам была поставлена задача создать сервис по сбору и обработке обезличенных данных, связанных с активностью предпринимателей на Портале поставщиков. Он необходим пользователям для оценки эффективности своей работы на ресурсе посредством личной статистики. Участники турнира должны были проанализировать и сравнить ключевые показатели. На выходе надо было разработать систему, включающую блоки данных статистики, ключевых метрик и измерений. При этом она должна быть информативной и удобной в использовании», – пояснил Иван Щербаков.

Попробовать свои силы в хакатоне могли как студенты вузов, так и профессионалы. Для всех желающих участников турнира были организованы мастер-классы по теме закупок. Их проводили эксперты Портала поставщиков, электронной торговой площадки «Росэлторг», столичных департаментов по конкурентной политике и информационных технологий.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, формат хакатона позволяет молодым разработчикам проверить свои силы в выполнении конкретной задачи. Город, в свою очередь, получает прототипы решений, которые в дальнейшем можно использовать на Портале поставщиков.

Призовой фонд хакатона составил 500 тысяч рублей. Жюри определило победителя среди пяти проектов финалистов после защиты. Им была объявлена команда Strotcka из Москвы. Второе и третье места заняли представители северной столицы - команды OffConcern и Nav. Их участники отмечены памятными дипломами и призами.

Как рассказал капитан победителей Павел Петрушенков, их команда принимает участие уже в третьем хакатоне. Серия привлекает их тем, что даёт возможность решать в кратчайшие сроки интересные бизнес-задачи, которые не найдешь в интернете. При этом разработчиков ставят в условия, которые максимально близки к реальным.

Следующий форум разработчиков Tender Hack пройдет в сентябре. Подробная информация будет опубликована на официальном сайте мероприятия. Участие во всех хакатонах серии бесплатное.

