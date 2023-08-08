Китайский аспирант ЮФУ создал усовершенствованную нейросеть для БПЛА

Аспирант из КНР Чжан Цзинвэй, который проходит обучение в Южном федеральном университете (ЮФУ), создал усовершенствованную модель нейронных сетей для беспилотников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном ЮФУ.

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Отмечается, что усовершенствованная модель позволяет ускорить обнаружение небольших объектов в реальном времени. Так, по сравнению с аналогами БПЛА на новом алгоритме показывают большую эффективность, точность, скорость и низкую энергозатратность.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об эффективности беспилотников «Куб» и «Ланцет». На встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым он указал, что дроны обладают мощным ударом и способны поражать любую технику, в том числе иностранного производства, подрывая боекомплекты, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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