Гинцбург раскрыл срок разработки вакцины от новых штаммов COVID-19

Руководитель НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от новых штаммов коронавируса может быть разработана в течение двух месяцев, а срок регистрации будет зависеть от Минздрава.

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По его словам, в настоящее время отрабатываются технологии, позволяющие изменить направленность «Спутника V» с одного штамма на другой.

«Мы занимаемся отработкой логистики... если это понадобится. Особенно в той ситуации, если одновременно будут циркулировать несколько штаммов... Продукт будет готов в течение двух месяцев», – сказал Гинцбург в интервью «Радио 1».

Он добавил, что сейчас в НИЦ им. Гамалеи усиленно работают над созданием интраназальной вакцины, чтобы присоединить её к инъекционной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай обсуждают взаимное признание вакцин от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаАлександр Гинцбург
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