Федеральный вуз в Поморье разрешил студентам писать часть диплома с помощью ИИ
Северный арктический федеральный университет разрешил студентам использовать искусственный интеллект при написании диплома, рассказала журналистам проректор по образовательной деятельности САФУ Людмила Морозова.
Она подчеркнула, что нейросеть может написать не более 40% текста.
Ранее стало известно, что компания Google добавит поддержку искусственного интеллекта (ИИ) в своем браузере Chrome, отмечает RT. Программисты компании намерены дополнить возможности браузера функцией генерации текста. ИИ поможет написать официальное заявление, составить запрос и прочее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru