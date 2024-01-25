Федеральный вуз в Поморье разрешил студентам писать часть диплома с помощью ИИ

Северный арктический федеральный университет разрешил студентам использовать искусственный интеллект при написании диплома, рассказала журналистам проректор по образовательной деятельности САФУ Людмила Морозова.

«Человеческое ценнее искусственного»: Толстой о засилье ИИ в литературе

Она подчеркнула, что нейросеть может написать не более 40% текста.

Ранее стало известно, что компания Google добавит поддержку искусственного интеллекта (ИИ) в своем браузере Chrome, отмечает RT. Программисты компании намерены дополнить возможности браузера функцией генерации текста. ИИ поможет написать официальное заявление, составить запрос и прочее.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ОбразованиеСтудентывузыИскусственный Интеллект

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