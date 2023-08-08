Депстрой Москвы перевел около 500 тысяч документов в электронный вид

Департамент строительства Москвы с 2021 года перевел около 500 тысяч документов в электронный вид, заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Подводя итоги первых семи месяцев текущего года, он отметил, что столице также нужны компетентные специалисты, которые смогут эффективно работать.

«С 2017 по сегодняшний день на базе МГУУ Правительства Москвы прошли обучение порядка 10 тысяч слушателей по более чем 50 программам разной направленности: это и проектное управление строительством, и технологии информационного моделирования», - сказал Загрутдинов.

Для студентов власти также проводят программу Цифровой инженер ПТО, направленную на развитие навыков работы с цифровыми сервисами. За три года обучение прошли около тысячи слушателей, 80 из них сегодня работают в подведомственных организациях.

