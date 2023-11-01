Collins Dictionary признал «искусственный интеллект» словом года

В публикации отмечается, что языковую модель на основе искусственного интеллекта начали активно обсуждать в конце 2022 года. ИИ поразил способностью имитировать человеческую речь, но он способен на гораздо большее, подчеркнули авторы.

Словарь определил искусственный интеллект как «моделирование психических функций человека при помощи компьютерных программ».

В прошлом году издательство Harper Collins выделило словосочетание «постоянный кризис». Авторы понятия определили его как продолжительный период неустойчивого положения.

Ранее сообщалось, что нейросеть Сбера Kandinsky 2.2 стала создавать видеоролики на основе текстового описания, передает «Радиоточка НСН».

