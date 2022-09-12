«Будет сложновато»: Белорусским ноутбукам предрекли низкий спрос в России

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко представил первый белорусский ноутбук, собранный на заводе телевизоров. По его словам, в нем пока «около 12% белорусского», а к концу года будет 30% белорусских комплектующих. Как сообщил телеканал «Беларусь 1», в базовой комплектации при диагонали экрана 15,6 дюйма ноутбук будет стоить 31 тысячу рублей (в переводе на российские – ред. НСН). Иван Покровский отметил, что белорусские компоненты для ноутбуков еще «не доросли».

«Вряд ли 12% - это белорусские комплектующие. Скорее всего, 12% - это вклад белорусских производителей в стоимость ноутбука. Это примерно соответствует стоимости сборки продукции в среднем по этой категории. То есть, где бы мы не производили ноутбук, на монтажно-сборочные операции по монтажу компонентов и финальной сборке выходит примерно 12-15%. И переход от сборки, зарубежного дизайна к оригинальной разработке, проектированию и самостоятельному выбору компонента – это переход к качеству. Просто так добавить в чужой дизайн свои компоненты не получится. При том, что российские и белорусские сборочные предприятия находятся в равных условиях, я бы оценил шансы российских компаний как более высокие. Они уже набрали достаточно большие объемы производств, здесь решающим будет преимущество масштаба. Белорусским ноутбукам будет сложновато», - сказал Покровский.

По его словам, белорусские производители компонентов практически ничего не могут предложить для ноутбуков, в отличие от российских.