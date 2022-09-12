«Будет сложновато»: Белорусским ноутбукам предрекли низкий спрос в России
Отечественные компании будут составлять большую конкуренцию, отметил в эфире НСН Иван Покровский.
Белорусские ноутбуки не будут пользоваться большим спросом в России, предположил исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко представил первый белорусский ноутбук, собранный на заводе телевизоров. По его словам, в нем пока «около 12% белорусского», а к концу года будет 30% белорусских комплектующих. Как сообщил телеканал «Беларусь 1», в базовой комплектации при диагонали экрана 15,6 дюйма ноутбук будет стоить 31 тысячу рублей (в переводе на российские – ред. НСН). Иван Покровский отметил, что белорусские компоненты для ноутбуков еще «не доросли».
«Вряд ли 12% - это белорусские комплектующие. Скорее всего, 12% - это вклад белорусских производителей в стоимость ноутбука. Это примерно соответствует стоимости сборки продукции в среднем по этой категории. То есть, где бы мы не производили ноутбук, на монтажно-сборочные операции по монтажу компонентов и финальной сборке выходит примерно 12-15%. И переход от сборки, зарубежного дизайна к оригинальной разработке, проектированию и самостоятельному выбору компонента – это переход к качеству. Просто так добавить в чужой дизайн свои компоненты не получится. При том, что российские и белорусские сборочные предприятия находятся в равных условиях, я бы оценил шансы российских компаний как более высокие. Они уже набрали достаточно большие объемы производств, здесь решающим будет преимущество масштаба. Белорусским ноутбукам будет сложновато», - сказал Покровский.
По его словам, белорусские производители компонентов практически ничего не могут предложить для ноутбуков, в отличие от российских.
«Именно для ноутбуков вряд ли белорусские производители компонентов смогут что-то предложить. Для других видов электронного оборудования вполне можно использовать белорусские компоненты, они экспортируются во многие страны мира. Скорее, гораздо лучше соответствует требованиям этого рынка российские процессоры, разработки того же «Байкала». Процессоры «Эльбрус» все-таки более тяжелые, они больше ориентированы на серверные применения, хотя тоже используются. Так что если говорить о переходе на отечественные компоненты, то, скорее, выбор будет в пользу российских микропроцессоров», - указал Покровский.
Также исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники подчеркнул, что в России активно развивается производство ноутбуков и планшетных компьютеров.
«В России есть производство. Не только ноутбуки, но и планшетные компьютеры, и смартфоны выпускаются в России. Но это карманные компьютеры, которые используются в промышленных применениях и на транспорте. Это не то, что продается на широком рынке для конечных пользователей. Однако таких компаний достаточно много», - резюмировал Покровский.
Так, ранее технический директор компании Option Олег Осипов сообщил, что в Ростове-на-Дону российская группа компаний планирует запустить производство ноутбуков. По его словам, строительство завода планируется завершить в 2023 году, при этом выпуск ноутбуков составит 150 штук в год.
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