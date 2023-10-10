Apple признала проблему выгорающего дисплея на iPhone 15 Pro

Ранее Apple выпустила новую операционную систему iOS 17.0.3, в которой исправила ошибку, приводящую к перегреву смартфонов. Больше всего жалоб на эту проблему было получено от владельцев iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Компания Apple заверили, что обновление не будет снижать производительности чипа A17 Pro

Решить проблему перегрева iPhone 15 Pro Max поможет либо новая прошивка, либо отказ от его использования при экстремально жарких температурах. Об этом заявил представитель YouTube-канала Wylsacom «Радиоточке НСН».

