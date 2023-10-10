Apple признала проблему выгорающего дисплея на iPhone 15 Pro

Компания Apple признала очередную проблему у владельцев iPhone 15 Pro, сообщает издание MyDrivers.

На этот раз пользователи столкнулись с тем, что спустя всего несколько дней использования нового устройства на дисплее возникают выгоревшие пиксели. Специалисты компании сообщили, что проблема может быть связана с ошибкой в iOS, то есть, ситуация разрешится в новом обновлении. Если речь идет о браке, устройство заменят.

«Пустая трата денег!»: Блогер Wylsacom сравнил iPhone 15 с предшественниками

Ранее Apple выпустила новую операционную систему iOS 17.0.3, в которой исправила ошибку, приводящую к перегреву смартфонов. Больше всего жалоб на эту проблему было получено от владельцев iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Компания Apple заверили, что обновление не будет снижать производительности чипа A17 Pro

Решить проблему перегрева iPhone 15 Pro Max поможет либо новая прошивка, либо отказ от его использования при экстремально жарких температурах. Об этом заявил представитель YouTube-канала Wylsacom «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Мобильные Телефоныкомпания

Горячие новости

Все новости

партнеры