«Клиенты кончились»: Почему среди россиян упал интерес к VPN-сервисам
Использующие VPN соотечественники уже давно установили сервисы на свои смартфоны, что повлекло снижение спроса, сказал НСН Денис Кусков.
Аудитория VPN-сервисов в России не растет, так как их уже установили все, кто хотел. Об этом НСН заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что доля пользователей VPN-сервисами среди россиян не растет. По его словам, после всплеска летом она упала до уровня марта-апреля 2022 года. Кусков объяснил снижение числа скачиваний падением спроса на VPN-сервисы.
«Аудитория разделилась. Кому-то важно пользоваться этими ресурсами, кто-то смог обходиться без них и, следовательно, не нуждается в VPN. Что же касается количества установок, конечно, оно уменьшилось, так как все, кто хотел, уже поставили VPN на свои смартфоны», — сказал Кусков.
Также собеседник НСН оценил эффективность деятельности Роскомнадзора по блокировке VPN-сервисов и других анонимайзеров.
«Какая-то часть VPN-сервисов блокируется, какая-то — нет. Во-первых, все VPN-сервисы вряд ли можно заблокировать. Во-вторых, если человек просто смотрит Facebook или Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией в России), почему ему не дать эту возможность? Ничего в этом плохого не вижу», — подытожил он.
Ранее «Лаборатория Касперского» объявила, что ее VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке.
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