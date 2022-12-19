«Клиенты кончились»: Почему среди россиян упал интерес к VPN-сервисам

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что доля пользователей VPN-сервисами среди россиян не растет. По его словам, после всплеска летом она упала до уровня марта-апреля 2022 года. Кусков объяснил снижение числа скачиваний падением спроса на VPN-сервисы.

«Аудитория разделилась. Кому-то важно пользоваться этими ресурсами, кто-то смог обходиться без них и, следовательно, не нуждается в VPN. Что же касается количества установок, конечно, оно уменьшилось, так как все, кто хотел, уже поставили VPN на свои смартфоны», — сказал Кусков.

Также собеседник НСН оценил эффективность деятельности Роскомнадзора по блокировке VPN-сервисов и других анонимайзеров.

«Какая-то часть VPN-сервисов блокируется, какая-то — нет. Во-первых, все VPN-сервисы вряд ли можно заблокировать. Во-вторых, если человек просто смотрит Facebook или Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией в России), почему ему не дать эту возможность? Ничего в этом плохого не вижу», — подытожил он.

Ранее «Лаборатория Касперского» объявила, что ее VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке.

