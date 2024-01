Amazfit анонсировал «умное» кольцо для отслеживания состояния здоровья

Этот гаджет отличается от себе подобных устройств у других производителей тем, что он уделяет большее внимание мониторингу восстановления спортивной формы, а не традиционному отслеживанию сна. Amazfit Helio Ring подробно собирает данные о психическом и физическом состоянии пользователя и предоставляет легко интерпретируемый показатель ежедневной готовности через фирменное приложение на смартфоне.

Кольцо сделано из титана и имеет толщину 2.6 миллиметров и вес менее четырех граммов. Гаджет водостойкий и позволяет владельцу погружаться на глубину до 100 метров.

Ранее стартап One By One Music представил на выставке CES 2024 первый в мире стриминговый сервис для собак, отмечает «Радиоточка НСН». Разработчики заявляют, что при нажатии клавиши «Play» заиграет музыка, которая мало того, что будет звучать бесконечно благодаря искусственному интеллекту, так еще и сможет успокоить собаку. Создатели One By One Music рекомендуют использовать сервис при покидании дома, чтобы пес не чувствовал себя одиноко. Отмечается, что благодаря фоновой мелодии тревожность собаки снижается на 84%.