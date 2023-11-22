«Я сломал ребра»: «Кирпичи» перенесли ноябрьские концерты

Группа «Кирпичи» объявила об отмене ноябрьских концертов в четырех городах России из-за того, что ее лидер Вася Васин сломал ребра.

«Ребята, я упал со скейта и сломал два ребра, так что некоторые концерты придётся перенести или отменить», - написал Васин в соцсетях.

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Перенесены будут концерты в Воронеже, Калуге, Туле и Твери, которые должны были состояться с 22 по 25 ноября, при этом декабрьские выступления «Кирпичей» состоятся.

«Все сибирские даты в силе, а концерты в Калуге, Воронеже, Твери и Туле будут перенесены на другие даты», - пояснил музыкант.

Сообщается, что концерт в Твери перенесен на 21 декабря. В рамках «сибирского тура» «Кирпичи» выступят с 7 по 10 декабря в Красноярске. Томске, Новосибирске и Омске.

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ФОТО: Страница Васи Васина во "ВКонтакте"
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