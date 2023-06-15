В столице Киргизии отменили концерт «Би-2»

Концерт группы «Би-2», который должен был пройти в столице Киргизии Бишкеке 18 июня, отменили. Об этом в своих соцсетях сообщили организаторы шоу, компания «Vi project».

Концерт Димы Билана в Кемерове отменили

В сообщении отмечается что концерт был отменён по непонятным для огранизаторов причинам.

Уточняется, что деньги за билеты можно будет вернуть в местах их приобретения.

Ранее концерт группы «Звери» на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ) отменили из-за антивоенной позиции солиста Романа Билыка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузыкаКиргизияКонцертБи-2

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