В Подмосковье отменили концерт Лолиты
Концерт певицы Лолиты Милявской отменили в подмосковном городе Раменское. Об этом сообщили участники общественного движения «Зов народа» в своих соцсетях.
Ранее активисты обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой посодействовать в отмене выступления в ДК «Сатурн». Минкультуры Московской области в ответном письме сообщило о решении не проводить концерт. При этом продажа билетов остановлена, зрители смогут вернуть их.
Отмена выступлений исполнительницы вызвана ее участием в «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой. Ранее, 28 декабря 2023 года, активисты общественного движения «Зов народа» также обращались к губернатору Тюменской области с просьбой не проводить концерт Лолиты в Тюмени.
Ранее стало известно об отмене концерта артистки в Новосибирске. Мероприятие должно было пройти 31 марта, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru