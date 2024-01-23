В Подмосковье отменили концерт Лолиты

Ранее активисты обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой посодействовать в отмене выступления в ДК «Сатурн». Минкультуры Московской области в ответном письме сообщило о решении не проводить концерт. При этом продажа билетов остановлена, зрители смогут вернуть их.

Отмена выступлений исполнительницы вызвана ее участием в «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой. Ранее, 28 декабря 2023 года, активисты общественного движения «Зов народа» также обращались к губернатору Тюменской области с просьбой не проводить концерт Лолиты в Тюмени.

Ранее стало известно об отмене концерта артистки в Новосибирске. Мероприятие должно было пройти 31 марта, напоминает «Радиоточка НСН».



