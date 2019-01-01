Музыка
Среди участников шоу - группы «КИПЕЛОВ», «ПИЛОТ», «СЛОТ», Григорий Лепс, Владимир Кузьмин, пианист Юрий Розум.
В августе Севастополь накроет «Тень Вавилона»
26 июня22:45
В Севастополе 10-11 августа пройдет международное Байк-Шоу мотоклуба «Ночные Волки» под названием «Тень Вавилона».
Байк-Шоу - главное ежегодное событие российского мотоциклетного мира, событие известное во всем мире. Кульминация Байк-Шоу – это масштабное трюковое, пиротехническое, музыкальное и литературное действо.
Кульминация Байк-Шоу намечена в 22.00 10 августа.
Среди участников шоу - группы «КИПЕЛОВ», «ПИЛОТ», «СЛОТ», Григорий Лепс, Владимир Кузьмин, пианист Юрий Розум.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Байкеры