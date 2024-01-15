В Афинах отменили концерт The Tiger Lillies из‑за их поддержки Украины

В Афинах отменили концерт британского трио Tiger Lillies из-за поддержки ими Украины, пишет издание Efsyn.

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The Tiger Lillies собирались дать бесплатный концерт на площади Экзархии, где проходят протесты против строительства новой станции метро, однако местные жители выразили свое негативное отношение к музыкантам из-за их политических взглядов, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Примечательно, что в 2005 году коллектив выпустил совместный альбом с российской группой «Ленинград», отмечает «Радиоточка НСН». В 2011 году группа выступала в Афинах перед участниками антиправительственных акций на Площади Конституции.

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ФОТО: соцсети The Tiger Lillies
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