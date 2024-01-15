В Афинах отменили концерт The Tiger Lillies из‑за их поддержки Украины
В Афинах отменили концерт британского трио Tiger Lillies из-за поддержки ими Украины, пишет издание Efsyn.
The Tiger Lillies собирались дать бесплатный концерт на площади Экзархии, где проходят протесты против строительства новой станции метро, однако местные жители выразили свое негативное отношение к музыкантам из-за их политических взглядов, говорится в сообщении организаторов мероприятия.
Примечательно, что в 2005 году коллектив выпустил совместный альбом с российской группой «Ленинград», отмечает «Радиоточка НСН». В 2011 году группа выступала в Афинах перед участниками антиправительственных акций на Площади Конституции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Количество людей с алкогольной зависимостью начало расти в РФ впервые за 10 лет
- Суд запретил онлайн-продажу устройств, скрывающих номера авто от камер
- Депутат Милонов предложил запретить в России вазэктомию
- В Афинах отменили концерт The Tiger Lillies из‑за их поддержки Украины
- Минсельхоз: Томаты и огурцы дорожают сезонно, весной начнут дешеветь
- «Реал» в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании по футболу
- В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2
- Глава МИД КНДР с делегацией прибыла в Москву
- Гладков: В Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций
- Депортированный из Латвии пенсионер назвал ситуацию «настоящим геноцидом»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru