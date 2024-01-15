В Афинах отменили концерт The Tiger Lillies из‑за их поддержки Украины

The Tiger Lillies собирались дать бесплатный концерт на площади Экзархии, где проходят протесты против строительства новой станции метро, однако местные жители выразили свое негативное отношение к музыкантам из-за их политических взглядов, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Примечательно, что в 2005 году коллектив выпустил совместный альбом с российской группой «Ленинград», отмечает «Радиоточка НСН». В 2011 году группа выступала в Афинах перед участниками антиправительственных акций на Площади Конституции.

