Уикенд «Панк культуры и отдыха» состоится на Плюс Даче 7-9 июля

Старт мероприятию даст музыкально-театральный перформанс режиссёра Юрия Квятковского по сценарию драматурга Михаила Дегтярева о рождении и развитие русского панк-движения. В его рамкаха на сцене Плюс Дачи выступят актрисы «Мастерской Брусникина», которые исполнят песни русской панк-музыки в нестандартных аранжировках.

Днём 8 июля для самых юных гостей покажут панк-оперу драматурга Ивана Корсуновского «История хлеба», в финале которой зрители сами испекут хлеб.

Также запланированы встреча с актерами панк-сказки «Король и Шут». Вместе с Владом Коноплевым, Валери Зоидовой, Верой Вольт, Яном Ильвесом, Даниилом Вахрушевым, Данилой Рассомахиныи и режиссёром-постановщиком Рустамом Мосафиром зрители эксклюзивно посмотрят фильм «Как создавался сериал «Король и Шут», а также все восемь эпизодов нашумевшей панк-сказки.

Кроме того, гостям организованного «Яндекс. Афишей» и «Кинопоиском» уикэнда предложат сделать панковские укладки и кастомизировать вещи. А завершится «Панк культуры и отдыха» показом записи концерта группы «Король и Шут».

