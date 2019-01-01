Tequilajazzz: Мы - классические трудоголики

Музыкант Евгений Федоров заявил журналистам, что в настоящее время сосредоточился над одним из своих проектов - группе Tequilajazzz.

«Мы репетируем постоянно. Мы такие нормальные классические трудоголики, которые не вылезают из студийного пространства. Мы пишем сейчас песни в основном для группы Tequilajazzz, я не забываю про группу Zorge, хотя она сейчас в таком подвешенном состоянии находится. Мы серьезно изменили концепцию творческую. Любое ее публичное появление требует серьезной подготовки, потому что это новый для нас уровень», - заявил он.

Ранее в пресс-центре НСН Найк Борзов рассказал, каким будет его следующий альбом.

