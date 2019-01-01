Сурганова предложила легализовать марихуану
Светлана Сурганова заявила НСН, что не против курить на старости марихуану для успокоения нервной системы.
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» состоялась пресс-конференция солистки группы «Сурганова и оркестр» Светланы Сургановой. На вопрос, какой видит себя в старости, она ответила, что хотела бы дожить до того момента, когда в нашей стране можно будет легально курить марихуану.
«Я, наверное, самый близкий кандидат к старости из всех своего пола здесь присутствующих, я отношусь к этому с долей иронии и чувством юмора. Конечно, нужно себя поддерживать в хорошей физической форме. Я буду стараться это делать. Возможно, я буду курить трубку. Но без никотина, что-то ближе к марихуане, к травке. Я вообще очень хочу, чтобы в нашей стране легализовали марихуану, это удивительное растение. Людям свойственно перегибать палку. Надо держать золотую середину, и если мы к этому прислушаемся, марихуана послужит нам хорошую службу. И я на старости лет вечерком трубочку-другую покурю для успокоения нервной системы», - рассмеялась она.
Ранее Светлана Сурганова на пресс-конференции НСН посоветовала своим поклонникам не брать кредиты и рассчитывать свои возможности.
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