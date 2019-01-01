Сурганова предложила легализовать марихуану

«Я, наверное, самый близкий кандидат к старости из всех своего пола здесь присутствующих, я отношусь к этому с долей иронии и чувством юмора. Конечно, нужно себя поддерживать в хорошей физической форме. Я буду стараться это делать. Возможно, я буду курить трубку. Но без никотина, что-то ближе к марихуане, к травке. Я вообще очень хочу, чтобы в нашей стране легализовали марихуану, это удивительное растение. Людям свойственно перегибать палку. Надо держать золотую середину, и если мы к этому прислушаемся, марихуана послужит нам хорошую службу. И я на старости лет вечерком трубочку-другую покурю для успокоения нервной системы», - рассмеялась она.

Ранее Светлана Сурганова на пресс-конференции НСН посоветовала своим поклонникам не брать кредиты и рассчитывать свои возможности.

