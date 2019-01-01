Стало известно количество зрителей «НАШЕСТВИЯ 2019». Фестиваль стал частью экономики Тверской области

Продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», заместитель генерального директора «Мультимедиа Холдинга» Андрей Матвеев заявил, что за четыре дня фестиваля его зрители станут больше 200 тысяч человек.

«Мы предполагаем, что за эти четыре дня нас посетят 200 тысяч и более человек, мы идем с хорошим графиком к этой цифре», - сказал Матвеев.

Также в ходе пресс-конференции продюсер рассказал, что «НАШЕСТВИЕ» стало частью экономики Тверской области.

Напомним, фестиваль в этом году пройдёт с 18 по 21 июля на своей постоянной площадке в Большом Завидове. Отметим, что лайн-ап в юбилейный год «НАШЕСТВИЯ» получился внушительный и мощный: всего на «Главной», «НАШЕ 2.0» и на новой сцене «УЛЬТРА» выступят в течение 4-х дней более 130 коллективов.

