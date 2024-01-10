СМИ: Продажи билетов на концерты по итогам 2023 года выросли на 35%
По итогам 2023 года концертный рынок показал рост на 10−35%, до 80−90 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.
Продажи у МТС (сервисы Ticketland, Ticketscloud) в 2023 году выросли почти на 60% относительно прошлого года, количество реализованных билетов увеличилось на 45%. В топ мероприятий года вошли концерты Anna Asti, Филиппа Киркорова, Александра Розенбаума и Андрея Косолапова (псевдоним Macan). Число билетов, реализованных «Яндекс Афишей», выросло на 115%, до 3 миллионов штук. Топ-3 концертов музыкальных исполнителей по проданным билетам возглавила группа «Руки вверх!», Леонид Агутин и Баста, пишет издание со ссылкой на источники.
После обвального падения рынка на фоне пандемии, спецоперации и отмены туров зарубежных исполнителей, продажи билетов на концерты в 2023 году выросли на 60-100%. В 2024 году участники рынка ожидают роста еще на 33−63%. При этом эксперты отмечают, что отсутствие хороших концертных площадок в регионах может сдерживать развитие.
Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года рынок стриминговых сервисов в России вырос на 10% по сравнению с 2021 годом. Как рассказал в интервью НСН исполнительный директор Ассоциации музыкальной индустрии, исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов, дальнейший рост стриминга во многом будет зависеть от поклонников рок-музыки.
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