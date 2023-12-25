СМИ: На Киркорова написали заявление за причинение легких телесных повреждений

На народного артиста России Филиппа Киркорова написали заявление за причинение легких телесных повреждений, пишет Telegram-канал Mash.

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По информации ведомства, инцидент произошел еще 27 сентября, после концерта певицы Ани Лорак в Крокус Сити Холле. Артистка ушла после выступления за кулисы, а к ней пытались пройти пять человек в сопровождении Киркорова. Дорогу преградил сотрудник охраны и попросил подождать, пока он будет согласовывать пропуск.

Тогда Киркоров толкнул охранника со сцены, из-за чего мужчина получил растяжение связок правого голеностопа.

Ранее Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую и потребовал 10 миллионов рублей моральной компенсации за то, что певица назвала его «женоненавистником», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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