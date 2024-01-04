Селена Гомес намекнула на завершение музыкальной карьеры
4 января 202418:30
Певица Селена Гомес намекнула на то, что скоро завершит свою карьеру в музыке, пишет Variety.
Артистка призналась, что устала от музыки. По ее словам, она планирует оставить музыкальную деятельность и заниматься только съемками в кино.
«Я чувствую, будто мне осталось выпустить всего один альбом», — сказала исполнительница.
Отъезд за рубеж и «запрет» ряда российских артистов не стал непоправимым ударом для индустрии, которая выросла за счет новых музыкантов, объяснили эксперты, опрошенные НСН, подводя итоги 2023 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Селена Гомес намекнула на завершение музыкальной карьеры
- ЦАХАЛ сообщила о ликвидации в секторе Газа командира «Исламского джихада»
- Силы ПВО сбили над Крымом 10 украинских ракет
- Microsoft добавит на клавиатуру новую важную клавишу
- СМИ: после атаки хакеров на «Киевстар» уничтожено практически все
- В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1950 года
- После землетрясений в Японии не могут установить судьбу 179 человек
- Развожаев: Над Севастополем сбили несколько воздушных целей
- СМИ: США нанесли удар по столице Ирака
- Губернатор Севастополя: Российские военные используют табельные средства маскировки в городе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru