Селена Гомес намекнула на завершение музыкальной карьеры

Артистка призналась, что устала от музыки. По ее словам, она планирует оставить музыкальную деятельность и заниматься только съемками в кино.

«Я чувствую, будто мне осталось выпустить всего один альбом», — сказала исполнительница.

Отъезд за рубеж и «запрет» ряда российских артистов не стал непоправимым ударом для индустрии, которая выросла за счет новых музыкантов, объяснили эксперты, опрошенные НСН, подводя итоги 2023 года.

