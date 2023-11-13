Сбежавший в Армению певец Шарлот захотел вернуться в Россию

Певец Эдуард Шарлот из Самары хочет вернуться в Россию и попросил подписчиков скинуть ему деньги на обратный билет.

Моргенштерн признался, что соскучился по дому и хочет вернуться в Россию

По его словам, он возвращается к себе домой, в родную страну.

В конце июня исполнитель сжег паспорт РФ и поделился этим в своих соцсетях. Тогда он заявил, что уже не считает себя гражданином России и хочет уехать в Киев.

В конце мая музыкант в третий за полтора года раз заявил о своей смерти. Он обвинил в своей «гибели» российские власти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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