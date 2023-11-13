Сбежавший в Армению певец Шарлот захотел вернуться в Россию
13 ноября 202317:04
Певец Эдуард Шарлот из Самары хочет вернуться в Россию и попросил подписчиков скинуть ему деньги на обратный билет.
По его словам, он возвращается к себе домой, в родную страну.
В конце июня исполнитель сжег паспорт РФ и поделился этим в своих соцсетях. Тогда он заявил, что уже не считает себя гражданином России и хочет уехать в Киев.
В конце мая музыкант в третий за полтора года раз заявил о своей смерти. Он обвинил в своей «гибели» российские власти, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru