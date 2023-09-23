Саундтрек ролевой игры Baldur's Gate вошел в топ-10 iTunes
Официальный альбом-саундтрек ролевой игры Baldur's Gate попал в десятку самых популярных саундтреков в iTunes.
Болгарский композитор, автор саундтреков к игре Baldur's Gate Борислав Славов опубликовал альбом композиций на платформе YouTube. Количество прослушиваний уже перевалило за отметку в 4,2 миллиона и продолжает расти.
Музыка представляет из себя необычное сочетание симфонических и фолк-элементов. Больше всего слушатели оценили две части заглавной темы Baldur’s Gate 3 — композиции Down By The River, Raphael’s Final Act и Harpy Song. Славов в свою очередь уже поблагодарил поклонников в своих соцсетях.
Ранее Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радиоточкой НСН» объяснил растущую популярность ремикса советского хита «Комарово» душевностью оригинала, назвав композицию шедевром.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru