Саундтрек ролевой игры Baldur's Gate вошел в топ-10 iTunes

Болгарский композитор, автор саундтреков к игре Baldur's Gate Борислав Славов опубликовал альбом композиций на платформе YouTube. Количество прослушиваний уже перевалило за отметку в 4,2 миллиона и продолжает расти.

Музыка представляет из себя необычное сочетание симфонических и фолк-элементов. Больше всего слушатели оценили две части заглавной темы Baldur’s Gate 3 — композиции Down By The River, Raphael’s Final Act и Harpy Song. Славов в свою очередь уже поблагодарил поклонников в своих соцсетях.

