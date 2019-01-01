«Сансара» - о московской презентации новой пластинки: Для нас это – знаковое событие
Команда уже представила альбом «Мы станем лучше» в Екатеринбурге и Петербурге, на очереди – российская столица.
Группа «Сансара» в начале апреля выпустила свой новый альбом под названием «Мы станем лучше» и готовится представить его поклонникам. Саша Гагарин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и пригласил всех на концерт. Подробности о предстоящем выступлении – только на НСН.
«Мы придумали специальное оформление сцены и видео. Для нас это – знаковый концерт. Знаковое событие. Мы уже показали эту программу в Екатеринбурге (родном для нас городе), в Петербурге, и вот сейчас очередь Москвы. Даже несколько волнительно», - признался артист.
Итак, 25 апреля, клуб «Москва», «Сансара» презентует новый альбом. Не пропустите!
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