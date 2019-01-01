Рудковская назвала главных соперников Лазарева на «Евровидении»

Продюсер Яна Рудковская оценила шансы на победу в музыкальном конкурсе «Евровидение» российского конкурсанта Сергея Лазарева. Также она назвала главных соперников певца.

По её словам, профессионализм Лазарева говорит о том, что он обладает высокими шансами на победу. Однако, ему следует опасаться конкуренции с участниками от Швеции и Франции, заявила Рудковская в интервью сайту «Подмосковье Сегодня».

« Меня беспокоит швед, у него очень позитивная, симпатичная песня. Беспокоит француз, у которого потрясающий номер с полной балериной», — сказала продюсер.

Также она выделила других участников, чьи номера ей импонируют. «Мне нравится швейцарский “Егор Крид” — у него, на мой взгляд, очень хитовая песня, и итальянский парень, чья песня играет на всех европейских радиостанциях», — заметила Рудковская.