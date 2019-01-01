Рудковская назвала главных соперников Лазарева на «Евровидении»
Продюсер Яна Рудковская оценила шансы на победу в музыкальном конкурсе «Евровидение» российского конкурсанта Сергея Лазарева. Также она назвала главных соперников певца.
По её словам, профессионализм Лазарева говорит о том, что он обладает высокими шансами на победу. Однако, ему следует опасаться конкуренции с участниками от Швеции и Франции, заявила Рудковская в интервью сайту «Подмосковье Сегодня».
« Меня беспокоит швед, у него очень позитивная, симпатичная песня. Беспокоит француз, у которого потрясающий номер с полной балериной», — сказала продюсер.
Также она выделила других участников, чьи номера ей импонируют. «Мне нравится швейцарский “Егор Крид” — у него, на мой взгляд, очень хитовая песня, и итальянский парень, чья песня играет на всех европейских радиостанциях», — заметила Рудковская.
Напомним, конкурс в этом году проходит в Тель-Авиве. Финал намечен на 18 мая. В преддверии этого события вокруг конкурса уже случился скандал: во время трансляции первого полуфинала конкурса в эфир российского телеканала попали кадры с поцелуем двух мужчин во время выступления израильской артистки Даны Интернэшнл. В эфире НСН ЛГБТ-активист Николай Алексеев рассказал, что означает этот эпизод для представителей нетрадиционной ориентации в России.
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