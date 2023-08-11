Рок-группа Киану Ривза Dogstar выпустила клип на сингл «Breach»

Группа Dogstar, бас-гитаристом которой выступает голливудский актер Киану Ривз, выпустила клип на сингл «Breach».

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Клип опубликован 11 августа и доступен на YouTube.

Это уже второй трек с первого за 23 года альбома группы «Somewhere Between the Power Lines and the Palm Trees». Релиз запланирован на 6 октября 2023 года.

В июле группа представила клип на песню Everything Turns Around. Рок-музыканты выступают на фоне различных пейзажей, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/keanu_reeves_demons
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