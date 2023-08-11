Рок-группа Киану Ривза Dogstar выпустила клип на сингл «Breach»
11 августа 202320:55
Группа Dogstar, бас-гитаристом которой выступает голливудский актер Киану Ривз, выпустила клип на сингл «Breach».
Клип опубликован 11 августа и доступен на YouTube.
Это уже второй трек с первого за 23 года альбома группы «Somewhere Between the Power Lines and the Palm Trees». Релиз запланирован на 6 октября 2023 года.
В июле группа представила клип на песню Everything Turns Around. Рок-музыканты выступают на фоне различных пейзажей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru