Рок-группа Киану Ривза Dogstar выпустила клип на сингл «Breach»

Клип опубликован 11 августа и доступен на YouTube.

Это уже второй трек с первого за 23 года альбома группы «Somewhere Between the Power Lines and the Palm Trees». Релиз запланирован на 6 октября 2023 года.

В июле группа представила клип на песню Everything Turns Around. Рок-музыканты выступают на фоне различных пейзажей, передает «Радиоточка НСН».