«Прорвемся»: Фестиваль «Дикая мята» удостоился награды «Чартовой дюжины»

Фестиваль «Дикая мята» получил награду «Чартовой дюжины 2022» в номинации «Прорвемся».

Оупен-эйр должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, однако был отменен в последний момент. Продюсер фестиваля Андрей Клюкин, принимающий награду сегодня, в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» делился своими переживаниями сразу после отмены мероприятия.

«Фестиваль отменили за семь часов до его открытия. Мы, конечно, не сломлены, но шокированы ситуацией. При этом мы понимаем, что все это не просто так», - говорил тогда он.