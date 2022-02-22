«Прорвемся»: Фестиваль «Дикая мята» удостоился награды «Чартовой дюжины»
Фестиваль «Дикая мята» получил награду «Чартовой дюжины 2022» в номинации «Прорвемся».
Оупен-эйр должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, однако был отменен в последний момент. Продюсер фестиваля Андрей Клюкин, принимающий награду сегодня, в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» делился своими переживаниями сразу после отмены мероприятия.
«Фестиваль отменили за семь часов до его открытия. Мы, конечно, не сломлены, но шокированы ситуацией. При этом мы понимаем, что все это не просто так», - говорил тогда он.
В 2022 году «Чартова дюжина» вернулась к традиционному «живому» подведению итогов достижений отечественной музыкальной индустрии за прошедший год.
Церемония вручения проходит в московском Adrenaline STADIUM – зрителей ждет большое трехчасовое шоу с участием знаковых артистов, среди которых: LOUNA, «Операция Пластилин», «Гудтаймс», «Нервы», «кис-кис», «Нуки» и «Пневмослон».
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