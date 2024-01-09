Продюсер Рудченко назвал Mary Gu и A.V.G новыми звездами 2024 года

Исполнители Mary Gu, Amirchik, A.V.G могут стать открытиями 2024 года, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

Яндекс Музыка назвала Anna Asti и рэпера A.V.G главными исполнителями года

Он отметил, что у молодых исполнителей большой потенциал. Композиции Mary Gu уже довольно хорошо известны общественности. Amirchik тоже проявил себя в сольном творчестве. Кроме того, недавно выступил на концерте в память солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, где исполнил песню «Розовый вечер».

«A.V.G — новое влияние, а-ля кальянный рэп, то, что в народе заходит очень легко, без особого глубокого смысла, но легко ложится на слух и вызывает танцевальные ритмы», — добавил критик.

Ранее рэпер A.V.G, наряду с исполнительницей Anna Asti, стал самым прослушиваемым артистом года по версии Яндекс Музыки , сообщает «Радиоточка НСН».

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