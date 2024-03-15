Продюсер рассказал, зачем Леонтьев требовал заклеивать окна номера пакетами

Певец Валерий Леонтьев просил заклеивать окна номера в гостиницах, где останавливался, черными целлофановыми пакетами для мусора. Об этом рассказал концертный директор Сергей Лавров, работавший с ним в 2000-х годах.

По его словам, Леонтьев в жизни - наискромнейший человек. Продюсер припомнил, что после концертов артист никогда не тусовался, никаких банкетов не устраивал. Леонтьев мог поужинать с коллективом, но часто делал это в номере один.

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«Единственная странность» в райдере певца в том, что он просил заклеивать окна номера черными пакетами для мусора. Связано это было с тем, что блэкаут штор в эти годы в России еще не было.

Лавров пояснил, что певцу в связи с частой сменой часовых поясов часто требовался дневной сон. Он также опроверг информацию СМИ о том, что затемнение в номере Леонтьеву требовалось из-за последствий блефаропластики, когда у артиста якобы перестали полностью закрываться веки, передает NEWS.ru.

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Фото: Соцсети/valera_leontiev
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