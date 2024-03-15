Продюсер рассказал, зачем Леонтьев требовал заклеивать окна номера пакетами
Певец Валерий Леонтьев просил заклеивать окна номера в гостиницах, где останавливался, черными целлофановыми пакетами для мусора. Об этом рассказал концертный директор Сергей Лавров, работавший с ним в 2000-х годах.
По его словам, Леонтьев в жизни - наискромнейший человек. Продюсер припомнил, что после концертов артист никогда не тусовался, никаких банкетов не устраивал. Леонтьев мог поужинать с коллективом, но часто делал это в номере один.
«Единственная странность» в райдере певца в том, что он просил заклеивать окна номера черными пакетами для мусора. Связано это было с тем, что блэкаут штор в эти годы в России еще не было.
Лавров пояснил, что певцу в связи с частой сменой часовых поясов часто требовался дневной сон. Он также опроверг информацию СМИ о том, что затемнение в номере Леонтьеву требовалось из-за последствий блефаропластики, когда у артиста якобы перестали полностью закрываться веки, передает NEWS.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bon Jovi анонсировали первый за четыре года альбом
- Опрос: 7% работающих россиян не брали отпуск более двух лет
- Федор Добронравов отменил все спектакли после операции на позвоночнике
- В Бурятии предложили ввести ответственность за оскорбления педагогов
- Мишустин: Повышение соцвыплат затронет более 200 тысяч медработников
- Мирный житель Белгорода погиб из-за обстрела ВСУ
- Диабетики и беременные: врач рассказал, кому пост противопоказан
- Россиян призвали не выбрасывать кассовые чеки
- СМИ: Индия перестала покупать российскую премиальную нефть
- Опрос: Доля айтишников среди клиентов МФО за год выросла в два раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru