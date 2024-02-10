Poets of the Fall выпустили получасовую версию Herald of Darkness из Alan Wake 2
Группа Poets of the Fall представила поклонникам четыре новые версии трека Herald of Darkness из игры Alan Wake 2.
Отмечается, что эти версии включены в специальный сборник, доступный на различных музыкальных платформах Spotify, Apple Music, и в том числе на «Яндекс Музыке».
Расширенная версия песни имеет продолжительность 30 минут и отличается добавлением полноценного интро и удлиненными музыкальными проигрышами, при этом новый текст в песню не внесен.
Ранее певица Лана Дель Рей рассказала о планах выпустить кантри-пластинку под названием Lasso, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Певица отметила, что работать над пластинкой она будет вместе со своим постоянным соавтором, продюсером и фронтменом группы Bleachers Джеком Антоноффом. В записи альбома также примет участие кантри-музыкант и сонграйтер Люк Лэрд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru