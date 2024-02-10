Poets of the Fall выпустили получасовую версию Herald of Darkness из Alan Wake 2

Отмечается, что эти версии включены в специальный сборник, доступный на различных музыкальных платформах Spotify, Apple Music, и в том числе на «Яндекс Музыке».

Расширенная версия песни имеет продолжительность 30 минут и отличается добавлением полноценного интро и удлиненными музыкальными проигрышами, при этом новый текст в песню не внесен.

Ранее певица Лана Дель Рей рассказала о планах выпустить кантри-пластинку под названием Lasso, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Певица отметила, что работать над пластинкой она будет вместе со своим постоянным соавтором, продюсером и фронтменом группы Bleachers Джеком Антоноффом. В записи альбома также примет участие кантри-музыкант и сонграйтер Люк Лэрд.

