Подавший в суд на Шнурова фотограф намерен обжаловать приговор

Фотограф Александр Попов, подавший в суд на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, намерен обжаловать решение суда, рассказал «Газете.Ru» гендиректор юркомпании «Антипиратские технологии» Александр Лаврентьев, представляющий интересы Попова.

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Накануне Арбитражный суд Москвы взыскал со Шнурова 60 тысяч рублей компенсации за нарушение авторских прав.

С иском в суд обратился фотограф Александр Попов, который заявил о незаконном использовании своей фотографии самолёта «Сухой Суперджет 100» в клипе коллектива на песню «Наша экономика». Истец потребовал взыскать 1,4 млн рублей. Представитель Шнурова заявил, что такая большая сумма «основана исключительно на личности» ответчика и попросил снизить её до 40 тысяч рублей. В итоге суд взыскал 60 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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