Подавший в суд на Шнурова фотограф намерен обжаловать приговор
Фотограф Александр Попов, подавший в суд на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, намерен обжаловать решение суда, рассказал «Газете.Ru» гендиректор юркомпании «Антипиратские технологии» Александр Лаврентьев, представляющий интересы Попова.
Накануне Арбитражный суд Москвы взыскал со Шнурова 60 тысяч рублей компенсации за нарушение авторских прав.
С иском в суд обратился фотограф Александр Попов, который заявил о незаконном использовании своей фотографии самолёта «Сухой Суперджет 100» в клипе коллектива на песню «Наша экономика». Истец потребовал взыскать 1,4 млн рублей. Представитель Шнурова заявил, что такая большая сумма «основана исключительно на личности» ответчика и попросил снизить её до 40 тысяч рублей. В итоге суд взыскал 60 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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