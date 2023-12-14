Певец Киркоров послал журналистку после просьбы развеять слухи о новой пластике
14 декабря 202313:34
Народный артист России Филипп Киркоров послал журналистку после вопроса о пластических операциях, пишет Super.ru.
Неприятный инцидент произошел на вечеринке блогера и певицы Margo. Киркоров хвастался перед журналистами, что на нынешний вечер подобрал себе образ рыцаря, после чего журналист попросила артиста развеять мифы и новой пластике. Певец отказался от дальнейших комментариев и послал женщину.
Ранее Киркоров за 700 тысяч рублей купил на благотворительном аукционе картину «Примадонна», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru