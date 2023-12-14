Певец Киркоров послал журналистку после просьбы развеять слухи о новой пластике

Неприятный инцидент произошел на вечеринке блогера и певицы Margo. Киркоров хвастался перед журналистами, что на нынешний вечер подобрал себе образ рыцаря, после чего журналист попросила артиста развеять мифы и новой пластике. Певец отказался от дальнейших комментариев и послал женщину.

Ранее Киркоров за 700 тысяч рублей купил на благотворительном аукционе картину «Примадонна», напоминает RT.

