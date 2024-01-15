«Панки, Жуков и Shaman»: Названы главные артисты новогодних праздников

По сравнению с началом 2023 года, рост продаж билетов на развлекательные события (за исключением кино) составил более 57%. Средний чек на развлечения вырос на 21,5% и составил 4359 рублей.

Больше всего заказов (54,8%) пришлось на кино, при этом средний киночек составил в Москве 1 326 рубля, в Санкт-Петербурге – 952 рублей, в остальных регионах – 907 рублей. На концерты пришлось 14,4% заказов. Москвичи тратили на концерты в среднем 5 915 рублей, жители Санкт-Петербурга – 4 396 рублей, других регионов- 5 281 рублей.

Эксперты индустрии ранее рассказали НСН, что Леонид Агутин, Баста и «Руки Вверх!» стали топовыми артистами 2023 года, из рок-музыкантов популярнее всех была Диана Арбенина, а в стримингах царили молодые музыканты.

