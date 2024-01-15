«Панки, Жуков и Shaman»: Названы главные артисты новогодних праздников
Группа «Руки Вверх» Сергея Жукова, Shaman и Леонид Агутин вошли в число самых востребованных артистов в новогодние каникулы, сообщили НСН в билетном операторе «Яндекс Афиша».
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи билетов на концерты в праздничные дни выросли почти в два раза. В топе продаж в эти дни в Москве были билеты на январские концерты PHARAOH, Aarne, Дора и GSPD & Dead Blonde, а также заранее покупали билеты и на апрельские концерты, например, панк-сказку “Король и Шут”, которая пройдет в Москве в ЦСКА Арене. В Санкт-Петербурге отдавали предпочтение билетам на “Орган при свечах”, “Шедеврам мировой киномузыки”, Aarne и Леониду Агутину. Среди региональных концертов в топе продаж билеты на Руки Вверх! в Новосибирске и Shaman в Омске», - сказал собеседник НСН.
По сравнению с началом 2023 года, рост продаж билетов на развлекательные события (за исключением кино) составил более 57%. Средний чек на развлечения вырос на 21,5% и составил 4359 рублей.
Больше всего заказов (54,8%) пришлось на кино, при этом средний киночек составил в Москве 1 326 рубля, в Санкт-Петербурге – 952 рублей, в остальных регионах – 907 рублей. На концерты пришлось 14,4% заказов. Москвичи тратили на концерты в среднем 5 915 рублей, жители Санкт-Петербурга – 4 396 рублей, других регионов- 5 281 рублей.
Эксперты индустрии ранее рассказали НСН, что Леонид Агутин, Баста и «Руки Вверх!» стали топовыми артистами 2023 года, из рок-музыкантов популярнее всех была Диана Арбенина, а в стримингах царили молодые музыканты.
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