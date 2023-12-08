От «Песняров» до «Slipknot»: Страйк о музыке, которую слушает
Российский рок-гитарист Алексей Страйк признался НСН, что иногда слушает и рэп.
Российский рок-гитарист Алексей Страйк в пресс-центре НСН рассказал, какую музыку слушает для вдохновения.
«Алексей Страйк слушает абсолютно разные группы в зависимости от настроения. По кайфу я могу послушать «Песняров», безумно люблю «Песняров». А могу включить последний альбом Slipknot, например, тоже очень нравится. Я такой…разная музыка. Я не скажу, что я меломан, просто, если музыка качественная, это может быть и рэп, и альтернатива какая-то, наши исполнители мне тоже нравятся из современных, вдаваться в подробности не буду», - рассказал он.
В преддверии своего юбилейного шоу, которое состоится 14 декабря, российский рок-гитарист Алексей Страйк в пресс-центре НСН раскрыл некоторые детали мероприятия, отметив, что на мероприятии выступит и его сын.
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