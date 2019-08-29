От Невы до Москвы-реки. «НАШИ В ГОРОДЕ» поздравят столицу с Днём рождения

В первые выходные сентября Москва традиционно готовится отпраздновать День города. К 872-летию столицы России радиостанция «НАШЕ Радио» подготовила грандиозный музыкальный подарок! В течение всего уикенда точкой притяжения в центр Москвы будет фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ». Он станет беспрецедентным событием культурной жизни мегаполиса. Музыкальный марафон соберёт как легендарных артистов «НАШЕго Радио», на чьих песнях выросло не одно поколение, так и ярких, актуальных исполнителей, представляющих современную сцену.

Москва получила «НАШИ В ГОРОДЕ!» в качестве музыкальной традиции от Санкт-Петербурга, где фестиваль впервые прошёл в честь 300-летия северной столицы, отметил продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ», заместитель генерального директора «Мультимедиа Холдинга» Андрей Матвеев в эфире НСН.

«Несколько лет назад это была Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, год назад у нас состоялся большой фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» на Васильевском спуске у стен Кремля. В этом году мы работаем на крупнейшей площадке Москвы – проспекте Академика Сахарова. Мы надеемся, что все наши зрители, которые были на фестивале «Нашествие» и уже успели соскучиться по такой большой тусовке, примут участие и отзовутся на наше приглашение. Мы ждём всех 7, 8 сентября в Москве на «НАШИ В ГОРОДЕ», - пригласил на фестиваль Андрей Матвеев.

Торжества по случаю Дня города в этом году будут организованы во всех округах Москвы и будут включать более 250 праздничных программ, в которых бриллиантом засверкают «НАШИ В ГОРОДЕ».

На протяжении двух дней, с часу дня и до самой ночи зрителей ожидает почти 20 часов НАШЕй музыки: Гарик Сукачёв, «Пилот», «Ундервуд», «Горшенёв», «СерьГа», Вадим Самойлов, Найк Борзов, Валерий Сюткин, «Ария», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Trubetskoy, Ольга Кормухина и Алексей Белов, «НАИВ», «Слот» и другие.

Весь лайнап и расписание фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» - на официальном сайте Nashe.ru. Следите за новостями в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции!

7 и 8 сентября, «НАШИ В ГОРОДЕ». Вход – свободный.

Все НАШИ будут там!

