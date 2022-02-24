«Остановить кошмар!» Оксимирон отменил концерты из-за событий на Украине

По его мнению, бомбежки американцами Белграда и Ирака не могут оправдать сегодняшние события.

«На словах все всегда за мир и против войны, однако это не мешает вести захватнические войны. Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление. Вообще история войн в Ираке, Афганистане, бомбежки Белграда никак не могут оправдать то, что происходит сейчас. Казалось бы, мы наоборот должны вынести из этого уроки. Я и сам довольно много говорил о преступности этих войн еще на баттле в Лос-Анджелесе четыре года назад, но я не понимаю, почему мы должны соревноваться в том, кто хуже», - подчеркнул рэпер.

Оксимирон признался, что происходящее на Украине является его «болью» и высказал мнение, что большинство россиян против войны.

«Я кучу раз выступал в Украине с концертами. Нас всегда очень тепло и мегагостеприимно встречали. Я очень люблю эту страну, и то, что происходит сейчас, это огромная боль для меня, для всех моих друзей и для всех, кого я знаю в России. (…) Вообще я сейчас не в состоянии молчать. Я знаю, что большинство жителей России против этой войны. И я уверен, что чем больше людей будет говорить о своем реальном отношении к ней, тем быстрее мы сможем остановить этот кошмар», - добавил он.

Ранее против военной спецоперации на Украине выступили многие российские актеры и звезды и шоу-бизнеса.

«Ну что это такое? Ну зачем это, к чему? Ради каких-то собственных амбиций наполеоновских дядьки развязывают войну», - возмутился в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук.

