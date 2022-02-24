«Остановить кошмар!» Оксимирон отменил концерты из-за событий на Украине
Известный российский рэпер Оксимирон назвал «катастрофой» военную спецоперацию на Украине и заявил об отмене из-за этого своих ближайших концертов.
«Я переношу свои большие шесть концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределенный момент. Те, кто хотят, могут сдать билеты там же, где они их покупали. Я уверен, что вы меня поймете — я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро, и пока гибнут люди», - сказал Мирон в своем видеообращении в Instagram.
По его мнению, бомбежки американцами Белграда и Ирака не могут оправдать сегодняшние события.
«На словах все всегда за мир и против войны, однако это не мешает вести захватнические войны. Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление. Вообще история войн в Ираке, Афганистане, бомбежки Белграда никак не могут оправдать то, что происходит сейчас. Казалось бы, мы наоборот должны вынести из этого уроки. Я и сам довольно много говорил о преступности этих войн еще на баттле в Лос-Анджелесе четыре года назад, но я не понимаю, почему мы должны соревноваться в том, кто хуже», - подчеркнул рэпер.
Оксимирон признался, что происходящее на Украине является его «болью» и высказал мнение, что большинство россиян против войны.
«Я кучу раз выступал в Украине с концертами. Нас всегда очень тепло и мегагостеприимно встречали. Я очень люблю эту страну, и то, что происходит сейчас, это огромная боль для меня, для всех моих друзей и для всех, кого я знаю в России. (…) Вообще я сейчас не в состоянии молчать. Я знаю, что большинство жителей России против этой войны. И я уверен, что чем больше людей будет говорить о своем реальном отношении к ней, тем быстрее мы сможем остановить этот кошмар», - добавил он.
Ранее против военной спецоперации на Украине выступили многие российские актеры и звезды и шоу-бизнеса.
«Ну что это такое? Ну зачем это, к чему? Ради каких-то собственных амбиций наполеоновских дядьки развязывают войну», - возмутился в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,9 млн+133 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
13,0 млн+136 тыс. / сут.
- Российские десантники обеспечили подачу пресной воды в Крым
- Джонсон объявил о санкциях против «Аэрофлота» и ВТБ
- Путин назвал происходящее на Украине вынужденной мерой
- Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля
- «Остановить кошмар!» Оксимирон отменил концерты из-за событий на Украине
- Шойгу призвал относиться с уважением к украинским военным
- СК возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными в Белгородской области
- ВСУ обстреляли турецкое судно с украинцами на борту
- Зеленский заявил, что Украина хочет вернуться к мирным переговорам
- Захарова заявила, что украинцам в России бояться нечего
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru