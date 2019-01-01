«Огромное количество открытых и дружелюбных людей». Евгения Киселева о «Нашествии»

Гендиректор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева во время пресс-конференции в пресс-центре НСН рассказала о впечатлениях о своем первом «Нашествии».

«У всех, кто впервые приезжает на фестиваль, примерно одинаковое ощущение от того, что здесь происходит. Здесь огромное количество людей, доброжелательных, открытых, готовых дружить. У меня такие же ощущения: я встала на мостик - не видно ни конца - ни края, со мной эти ощущения живут до сих пор!» - добавила она.

Всего нa трех сценaх 20-го фестиваля «Нашествие» в Большом Завидове Тверской области в течение четырех дней выступят более 130 коллективов, в том числе «Би-2», «Мумий Тролль», Гарик Сукaчев, «Дельфин» и многие другие. Крупнейший в стране музыкальный фестиваль продлится с 18 по 21 июля.

