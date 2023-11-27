«Обучаемый зверь!»: Дранга о «Симфонии №1» с использованием ИИ
Создатель «Симфонии №1» Петр Дранга отметил, что от ИИ ждали чего угодно, но ничего запланированного.
Музыкант, композитор, создатель «Симфонии №1» совместно с искусственным интеллектом Петр Дранга в пресс-центре НСН рассказал, что ИИ, чувствуя темп дирижера, начал сочинять мелодию прямо в процессе выступления.
«Композитором «Симфонии №1. Космос» являюсь я. Это классическая симфония, написанная в четырех частях, где в адажио искусственно-интеллектно-оркестровый кластер. ИИ – это обучаемый зверь, который, выучив партитуры, сам, чувствуя темп дирижера, начинает сочинять мелодию прямо в процессе. Больше такую же мелодию он не сочинит – будет сочинять новые, но они не повторятся. И как раз 1,5 минуты соло искусственного интеллекта – это было сочинение ИИ музыки в процессе, в реальном времени, когда в Мариинском театре сидели 1,7 тысячи человек и слушали симфонию. Это был эксперимент, я больше 1,5 минуты ему бы не дал, я сам музыкант до мозга костей. ИИ не играл партию, прописанную для него заранее! В этом и была вся соль проекта, весь интерес: от него ждали чего угодно, но ничего запланированного. Его научили, и как ИИ себя поведет, для нас было для всех откровение», - сказал Дранга.
Ранее концерт с участием ИИ впервые в мире прошел в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Симфонию №1, написанную нейросетью вместе с музыкантом и композитором Дрангой, исполнил Большой симфонический оркестр на Приморской сцене Мариинского театра, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследование: россияне начинают и заканчивают рабочую неделю песней «По барам»
- «Манчестер Юнайтед» первым в АПЛ сыграл 500 сухих матчей
- Кристофер Нолан защитил от критики голливудские супергеройские франшизы
- Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев умер в возрасте 42 лет
- В Якутске к 2027 году построят кинопавильон для съемок российских и зарубежных компаний
- Собянин досрочно открыл сквозное движение по обновленной Окской улице
- В Подмосковье под тяжестью снега обрушился спорткомплекс
- РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье
- Минобороны: Две украинские ракеты были сбиты над Азовским морем
- Директор Пушкинского музея: Отмена российской культуры уходит в прошлое
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru