Неизвестный заявил, что Гуф «убил» дочь и экс-супругу
Неизвестный от лица Анара Зейналова из группы "Каспийский груз" заявил в полицию о том, что рэпер Гуф (настоящее имя - Алексей Долматов) якобы убил свою годовалую дочь Тину и бывшую жену Юлию Королёву в Подмосковье, передает Life.ru.
По информации издания, странный звонок правоохранители из Санкт-Петербурга получили прямо перед недавним концертом музыканта в столице.
Так, "Анар Зейналов" заявил полицейским, что его друг Гуф якобы жестоко расправился с близкими в подмосковном доме. На названный адрес под Наро-Фоминском немедленно отправились экстренные службы, однако вызов, разумеется, оказался ложным. Скорее всего, неизвестный просто хотел сорвать выступление Гуфа.
Ранее рэпер Тимати в интервью НСН объяснил, почему не выпускает новый альбом и в ближайшие годы практически откажется от концертов.
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