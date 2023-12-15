Неизвестный заявил, что Гуф «убил» дочь и экс-супругу

По информации издания, странный звонок правоохранители из Санкт-Петербурга получили прямо перед недавним концертом музыканта в столице.

Так, "Анар Зейналов" заявил полицейским, что его друг Гуф якобы жестоко расправился с близкими в подмосковном доме. На названный адрес под Наро-Фоминском немедленно отправились экстренные службы, однако вызов, разумеется, оказался ложным. Скорее всего, неизвестный просто хотел сорвать выступление Гуфа.

Ранее рэпер Тимати в интервью НСН объяснил, почему не выпускает новый альбом и в ближайшие годы практически откажется от концертов.

