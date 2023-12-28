Нейромонах Феофан выпустил мини-альбом «Акустическая стихия»

«Красны девицы да добры молодцы, в преддверии акустических концертов решили порадовать вас мини-альбомом «Акустическая стихия»! Песнопения эти будут представлены токмо в акустическом звучании, без электронных версий», - написал артист в своих соцсетях.



Ранее музыкант рассказал «Радиоточке НСН» о рождении своего необычного образа. По его словам, образ Нейромонаха Феофана в основном связан с неким аскетичным образом жизни, отшельническим.

