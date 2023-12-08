«Нечего делить»: Алексей Страйк о конфликте «Мастера» с Большаковым

Российский рок-гитарист Алексей Страйк в пресс-центре НСН признался, что не видит причин для конфликта с Андреем Большаковым, сегодня музыкант может исполнять свои песни, написанные в группе «Мастер».

«Для меня лично там нет никакого предмета для конфликта, ситуация очень странная. Всё это можно было решить гораздо проще, спокойнее, без резких выпадов, без сжигания мостов. Все мы взрослые люди, зачем что-то делить, что-то выяснять? Надо делать свое дело, дарить людям творчество и улыбки. Конечно, это не пиар-акция, просто я не считаю, что был какой-то предмет для серьезной ссоры. Андрей сегодня может исполнять свои песни, написанные в группе «Мастер», каждый при своем, и все отлично», - отметил он.

Ранее рок-группа «Мастер» в своих соцсетях объявила, что вынуждена прекратить сотрудничество с одним из основателей коллектива Андреем Большаковым. В сообщении говорится, что причиной разрыва стали негативные высказывания музыканта в адрес группы, ее участников и поэтов.

