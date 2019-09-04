«НАШИ В ГОРОДЕ». Алексей Кортнев пообещал повторить «НАШЕСТВИЕ»
Лидер группы «Несчастный случай» рассказал о планах в день рождения столицы и пообещал прийти на концерт вместе с детьми.
Радиостанция «НАШЕ Радио» к 872-летию Москве приготовила роскошный музыкальный подарок. 7 и 8 сентября запланирован фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», участниками которого станут Гарик Сукачёв, «Пилот», «Ундервуд», «Горшенёв», «СерьГа», Вадим Самойлов, Найк Борзов, Валерий Сюткин, «Ария», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Trubetskoy, Ольга Кормухина и Алексей Белов, «НАИВ», «Слот».
На «НАШЕм радио» фестиваль «НАШИ в ГОРОДЕ» называют afterparty «НАШЕСТВИЯ». Он призван подарить москвичам и гостям мегаполиса незабываемые эмоции и впечатления на весь год.
Фронтмен группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал НСН, что хороший заряд рок-н-ролла в День города Москве точно не помешает.
«Мне нравится идея, потому что рок-н-ролл – свободная хорошая музыка. Хороший рок-фестиваль точно городу не повредит, во время праздника отовсюду будет литься поп-музыка, а мы сыграем рок-н-ролл. Наш сет будет перекликаться с сетом на "НАШЕСТВИИ", мы играли всего 7 номеров, многие повторим во время фестиваля "НАШИ в ГОРОДЕ"», - признался Кортнев.
Музыкант также поделился как он и его группа проводят День города Москвы.
«Как правило, у нас в этот день проходит концерт, причем не один. Мы поем песни о Москве в день рождения Москвы. Но я всегда стараюсь брать с собой детей, семью. Мне нравится, как выглядит Москва в праздничные дни, ощущения праздника хочется разделить с родными, передать детям. Так мы поступим и в эти выходные», - рассказал о своих планах Алексей Кортнев.
В течение двух фестивальных дней - 7-8 сентября – москвичей и гостей столицы ожидают два грандиозных концерта. Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» прольёт бальзам на душу всех, кто успел затосковать по жаркому лету и «Главному приключению года».
Синоптики обещают в праздничные дни теплую солнечную погоду как компенсацию за довольно прохладное лето. Понадеялся на благосклонность природы в день рождения Москвы и Алексей Кортнев.
«Хорошей погоды желаю! Она нас летом не баловала, надеюсь, что теперь порадует! Золотая осень! Пусть продержится подольше», - попросил у небесного гидрометцентра музыкант.
Добавим, концерт пройдет на проспекте Академика Сахарова,Э вся информация есть на сайте Nashe.ru, в социальных сетях радиостанции, а также в эфире «НАШЕго Радио»! Вход – свободный. Все НАШИ будут там!
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