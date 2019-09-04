«НАШИ В ГОРОДЕ». Алексей Кортнев пообещал повторить «НАШЕСТВИЕ»

Радиостанция «НАШЕ Радио» к 872-летию Москве приготовила роскошный музыкальный подарок. 7 и 8 сентября запланирован фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», участниками которого станут Гарик Сукачёв, «Пилот», «Ундервуд», «Горшенёв», «СерьГа», Вадим Самойлов, Найк Борзов, Валерий Сюткин, «Ария», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Trubetskoy, Ольга Кормухина и Алексей Белов, «НАИВ», «Слот».

На «НАШЕм радио» фестиваль «НАШИ в ГОРОДЕ» называют afterparty «НАШЕСТВИЯ». Он призван подарить москвичам и гостям мегаполиса незабываемые эмоции и впечатления на весь год.

Фронтмен группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал НСН, что хороший заряд рок-н-ролла в День города Москве точно не помешает.

«Мне нравится идея, потому что рок-н-ролл – свободная хорошая музыка. Хороший рок-фестиваль точно городу не повредит, во время праздника отовсюду будет литься поп-музыка, а мы сыграем рок-н-ролл. Наш сет будет перекликаться с сетом на "НАШЕСТВИИ", мы играли всего 7 номеров, многие повторим во время фестиваля "НАШИ в ГОРОДЕ"», - признался Кортнев.