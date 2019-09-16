На Шнурова подали в полицию за мат на концерте
В полицию поступило заявление на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который матерился во время выступления в Ростове-на-Дону. Пожаловалась на музыканта сотрудница Министерства культуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Александра Мирошниченко, передает РЕН ТВ.
Заявительница отмечает, что в ходе концерта Шнуров использовал нецензурную лексику в присутствии 46 тысяч зрителей.
Как отмечает Ura.ru, теперь рокеру грозит наказание по статье Кодекс об административной ответственности.
Группа «Ленинград» дала концерт в Ростове в рамках своего прощального гастрольного тура.
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