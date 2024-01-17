Музыкальный марафон «Главные детские песни» стартует 21 января

21 января стартует музыкальный марафон «Главные детские песни» в поддержку семей участников специальной военной операции». Первый концерт состоится в Калининграде, в театре эстрады «Янтарь-холл».

Директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник отметил, что благодаря проекту появился новый детский отечественный музыкальный контент. Песни «Плечом к плечу», «Письмо солдату» и многие другие сегодня поют миллионы. Со всеми песнями можно ознакомиться на сайте проекта.

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Советские детские песни помогли пережить период перестройки, когда детский контент был обнулен, заявил ранее композитор Григорий Гладков «Радиоточке НСН».

«Эти песни больше, чем песни. Детские песни спасли наших детей, когда пришла перестройка. Мы ждали перемен, но те, кто их сделал, обнулили детский жанр. В каждой семье остались детские кассеты, книжки. Они заменили детское телевидение, детское радио. Такой запас прочности», - говорил он.

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ФОТО: пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»
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