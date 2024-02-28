Музыкальная индустрия Великобритании призвала власти снизить налог на билеты
Музыкальная индустрия Великобритании обратилась к правительству с призывом снизить НДС на билеты на концерты, чтобы обеспечить выживание участников рынка.
Некоторым концертным площадкам грозит закрытие, которое могут предотвратить изменения в весеннем бюджете. Сейчас ставка НДС на концертные билеты составляет 20%, который просят снизить до 10%. Нынешняя ставка в Великобритании почти вдвое больше, чем в среднем по ЕС (10,3%), и примерно в три раза больше, чем в Бельгии (6%) и Германии (7%). Только в Дании и Литве зрители платят больший налог, чем в Великобритании.
По данным исследований, в прошлом году 125 британских заведений отказались от живых выступлений, а более половины из них закрылись полностью. Эксперты назвали ситуацию, в которой за год закрываются 16% крупных музыкальных площадок, катастрофой.
Ранее стало известно, что «Яндекс Афиша» продала в 2023 году 17,6 млн билетов на концерты и другие развлекательные мероприятия, напоминает «Радиоточка НСН». Этот показатель на 71% превысил показатели 2022 года. В частности, рост продаж в четвертом квартале составил 58%, за этот период было продано 5,7 млн билетов. Оборот прямых продаж билетного оператора на своих ресурсах составил в 2023 году 18,5 млрд рублей (на 121% больше, чем годом ранее).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru