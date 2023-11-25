Милош Бикович раньше времени узнал о награждении на «Золотом граммофоне»

Девушка забыла выключить микрофон, и высказалась о творчестве Биковича и награде, которую он может получить.

«Много прекрасных и новых артистов. Я еще слышала и по большому секрету тебе расскажу, что Милош Бикович получает «Золотой граммофон», но его песня даже не была на верхних строчках. Странная какая-то история», – сказала телеведущая.

После того, как она поняла свою ошибку, быстро вернулась к беседе в эфире с исполнителем Хабибом.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что компания начнет снимать фильм с цифровыми аватарами советских актеров в главных ролях. Он также допустил, что , одну из ролей исполнит Милош Бикович, напоминает «Радиоточка НСН».



