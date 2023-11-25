Милош Бикович раньше времени узнал о награждении на «Золотом граммофоне»

Звезда фильмов «Холоп» и сериала «Отель Элеон» Милош Бикович случайно узнал, что его номинировали на премию «Золотой граммофон». Информацию случайно выдала в эфир телеведущая Ru.tv в прямом эфире.

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Девушка забыла выключить микрофон, и высказалась о творчестве Биковича и награде, которую он может получить.

«Много прекрасных и новых артистов. Я еще слышала и по большому секрету тебе расскажу, что Милош Бикович получает «Золотой граммофон», но его песня даже не была на верхних строчках. Странная какая-то история», – сказала телеведущая.

После того, как она поняла свою ошибку, быстро вернулась к беседе в эфире с исполнителем Хабибом.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что компания начнет снимать фильм с цифровыми аватарами советских актеров в главных ролях. Он также допустил, что , одну из ролей исполнит Милош Бикович, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/bikovic
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