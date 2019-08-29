Маша Макарова готовит сольный проект

Маша Макарова заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что готовит сольный альбом. Подробности – только на НСН.

«Я вам открою большую тайну. Сейчас готовится презентация моего сольного проекта, где мои песни, как совсем новые, так и те, что уже повидали свет, обретут, скажет так, новое тело и совершенно непривычное звучание. Не стану пока раскрывать имен тех, кто участвует в создании данного материала, но могу сказать, что в канву этой ткани будут вплетены малоизвестные традиционные инструменты разных народностей. Это и индийские скрипки саранги, и тувинский игиль, и, конечно же, армянские народные инструменты, но не прославленный дудук, а, например, продольная пастушья дудочка блул», - пояснила артистка.

А 7 сентября группа «Маша и медведи» сыграет праздничный концерт в клубе «Москва». Маша Макарова отметит свой День Рождения, и каждый гость сможет лично поздравит артистку! Коллектив обещает интерактив со зрителями, а ещё специальных гостей, имена которых пока держатся в секрете.



