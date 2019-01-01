Lumen выпустили «юбилейный» альбом

Группа Lumen представила двойной концертный альбом, записанный в прошлом году во время больших гастролей группы. Тур, посвященный 20-летию Lumen, был разделён на две части – электрическую и акустическую. Тэм Булатов заглянувший в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ» радио и рассказал, что в новую пластинку вошли треки, записанные во время больших юбилейных концертов в столице. Подробности – только на НСН.

«Мы сначала проехали электрический» концертный тур и сыграли в столице концерт-трансляцию, который можно было посмотреть в любой точке мира. На основе этой трансляции и получилась электрическая часть нашего нового альбома. А затем осенью мы отправились в акустический тур и точно также устроили трансляцию столичного концерта. В ней было немного другое настроение, другие песни. В общем, получается, что в две половинки этого альбома вошли все самые известные, самые популярные песни нашего коллектива, написанные за все эти 20 лет», - отметил артист.

Добавим, что программу своего юбилейного тура Lumen сыграют на «НАШЕСТВИИ-2019». Этому фестивалю, кстати, в нынешнем году тоже исполняется 20 лет.

